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Що таке онлайн казино?

Онлайн казино – це цифрова версія традиційного казино, де люди можуть грати і робити ставки на різні азартні ігри через інтернет. З моменту свого зародження в середині 1990-х років, онлайн казино стрімко набирали популярність і сьогодні є одним із ключових сегментів глобальної індустрії гемблінгу. Що стосується онлайн-казино в Україні – це відносно новий напрямок у сфері азартних ігор, який стрімко розвивається. Після легалізації азартних ігор у 2020 році, український ринок онлайн гембілнгу почав активно зростати. З того часу компанії, які бажають працювати в цій галузі, повинні отримувати спеціальну ліцензію, що гарантує безпеку ігрового процесу для гравців та надходження податків для держави. Хоча раніше було декілька етапів, коли онлайн казино в Україні були заборонені на законодавчому рівні.

В цілому, індустрію онлайн гемблінгу в нашій країні можливо поділити на декілька етапів:

Зародження та неврегульованість (2000-ті – початок 2010-х). На початку 2000-х, із поширенням інтернету, в Україні почали з’являтися перші онлайн-казино. Однак на той час не було чіткого законодавства, що регулює цей сегмент. Ігрові платформи працювали в “сірій зоні“, не забезпечуючи достатнього захисту прав гравців. У цей період складно говорити про будь-які точні кількісні дані, оскільки ринок був неструктурованим і не піддавався повному аналізу. Заборона і підпільна діяльність (2009-2020). У 2009 році уряд України ухвалив рішення заборонити азартні ігри, що призвело до закриття всіх казино та ігрових залів. Це, однак, не зупинило розвиток онлайн гемблінгу, які продовжили свою діяльність у підпільному режимі. Незважаючи на обмеження, попит на онлайн-гемблінг з боку українців залишався високим. Легалізація та регулювання (з 2020 року). Переломним моментом стало ухвалення у 2020 році закону, що легалізує азартні ігри, включно з онлайн казино. Цей крок дав змогу привести ринок у відповідність до міжнародних стандартів і забезпечити його прозорість. Ключовим моментом стало запровадження ліцензування для операторів інтернет казино, що гарантувало захист прав гравців і забезпечувало державі надходження до бюджету від податків із гемблінгу. За даними різних джерел, після легалізації, ринок онлайн казино в Україні демонструє стабільне зростання. Було відзначено збільшення кількості зареєстрованих користувачів, а також зростання доходів від онлайн-гемблінгу. Поточний етап і перспективи розвитку. На поточному етапі, український ринок операторів казино продовжує розвиватися, залучаючи все більше місцевих і міжнародних гравців.

Чи легальні казино в Україні?

Як уже було написано – в Україні питання легальності онлайн казино було довгий час спірним, але ситуація значно змінилася після 2020 року. Давайте розберемося, як йдуть справи на сьогодні. До 2020 року азартні ігри в Україні перебували в стані правової невизначеності. Після заборони 2009 року всіх форм азартних ігор, включно з онлайн казино, багато операторів продовжували працювати поза законом або перемістилися в “сіру зону“. Це створювало ризики як для гравців, так і для державного регулювання. Ситуація кардинально змінилася в серпні 2020 року, коли Верховна Рада України ухвалила закон “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор“. Цей крок не тільки легалізував онлайн казино в Україні, а й встановив чіткий набір правил і стандартів для їхнього функціонування.

Основні положення цього закону зазначають:

Ліцензування . Усі оператори онлайн казино в Україні повинні отримати ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей України (КРАІЛ). Ліцензія гарантує, що оператор відповідає всім необхідним вимогам згідно чинного законодавства України.

. Усі оператори онлайн казино в Україні повинні отримати ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей України (КРАІЛ). Ліцензія гарантує, що оператор відповідає всім необхідним вимогам згідно чинного законодавства України. Оподаткування . Встановлено чіткі правила оподаткування для операторів онлайн казино, що забезпечує додаткові доходи до бюджету країни. Оператори забовʼязані сплачувати податок на прибуток (18%), а також податок на дохід за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 ПКУ. Також, оподаткування розповсюджується і на гравців, які сплачують 19,5% з виграшу.

. Встановлено чіткі правила оподаткування для операторів онлайн казино, що забезпечує додаткові доходи до бюджету країни. Оператори забовʼязані сплачувати податок на прибуток (18%), а також податок на дохід за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 ПКУ. Також, оподаткування розповсюджується і на гравців, які сплачують 19,5% з виграшу. Захист гравців. Закон підкреслює важливість відповідальної гри, включно із заходами щодо запобігання ігровій залежності та захисту прав гравців онлайн казино.

Після легалізації спостерігається помітне зростання ринку онлайн казино в Україні. Поява нових ліцензованих операторів і збільшення їхніх доходів свідчить про розширення сектора. Згідно зі звітами, загальний обсяг ринку азартних ігор в Україні може досягати сотень мільйонів доларів щорічно, і ця цифра продовжує зростати. Лише за першу половину 2023 року дохід від податків казино склав 2.94 мільярди гривень. Отже, легалізація онлайн казино в Україні є значним кроком у розвитку азартних ігор у країні. Це не тільки забезпечує правовий захист для гравців, а й сприяє розвитку економіки через ліцензування та оподаткування. Важливо, що тепер сектор онлайн-гемблінгу працює під суворим наглядом держави та регулюючих органів (КРАІЛ), що підвищує його прозорість та довіру гравців до операторів інтернет казино в Україні.

Безпека гравців

Коли мова заходить про безпеку в онлайн казино, Україна зробила великий крок уперед з ухваленням законодавства 2020 року. Як експерти у сфері азартних ігор, хочемо підкреслити, що безпека гравців – це не просто слова, а реальні заходи та стандарти, які сьогодні активно реалізуються на українському ринку онлайн казино:

Ліцензування як основа безпеки Найважливішим фактором безпеки є ліцензування онлайн казино. Ліцензія від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей України гарантує, що казино відповідає суворим нормам. Це означає використання сертифікованих ігрових систем, гарантію чесності ігор (наприклад, використання генераторів випадкових чисел) і забезпечення прозорості фінансових операцій. Захист даних і фінансова безпека Онлайн казино використовують передові технології шифрування, такі як SSL (Secure Socket Layer), щоб забезпечити безпеку особистих і фінансових даних гравців. Це критично важливо, враховуючи обсяг і чутливість переданої інформації. Відповідальна гра Відповідальна гра – ще один ключовий аспект безпеки. Ліцензовані казино зобов’язані пропонувати інструменти для самообмеження гравців, наприклад, встановлення лімітів на депозити, ставки або часу гри, а також можливості самовиключення. Боротьба з шахрайством Шахрайство та маніпуляції – серйозні проблеми в індустрії азартних ігор. Ліцензовані онлайн-казино в Україні використовують складні системи для виявлення та запобігання підозрілій активності, що забезпечує чесне ігрове середовище. Взаємодія з КРАІЛ Ліцензовані онлайн казино також підтримують постійний діалог із КРАІЛ, забезпечуючи дотримання всіх необхідних норм і стандартів, які зазначені в законах України.

Загалом безпека гравців в казино в Україні перебуває на високому рівні, завдяки суворому регулюванню, ліцензуванню та впровадженню сучасних технологій. Це дає впевненість у тому, що онлайн-казино на гроші в Україні можна грати безпечно і абсолютно легально.

Ліцензійні онлайн казино в Україні

На Грудень 2023 року в Україні 14 ліцензійних онлайн казино, список яких можна знайти на сайті КРАІЛ. До онлайн казино с ліцензією в Україні відносяться лише ті легальні ігрові клуби (їх сайти та мобільні додатки на базі Android або iOS), які отримали дозвіл на свою діяльність від регулюючого органу “Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей“. В списку розміщенні лише актуальні онлайн казино с ліцензією КРАІЛ. Ігрови клуби, які отримали ліцензію, але згодом втратили її (анульовано рішенням КРАІЛ) не були включені до списку нижче.

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Регулювання та ліцензування онлайн казино в Україні створили здорове конкурентне середовище та підвищили довіру гравців. Хоча і деякі експерти стверджують, що теж оподаткування все ще не найкращому рівні, але ринок онлайн казино України уже зробив великий крок вперед. Перспективи ринку виглядають обнадійливими, враховуючи поточні тенденції та зростаючий інтерес до онлайн-гемблінгу серед гравців в ігрові автомати. Ліцензійні онлайн казино в Україні є важливим сегментом гемблінг-індустрії, що забезпечує безпеку, чесність і відповідальний підхід до азартних ігор.

Юридична інформація про казино

Приводимо юридичну інформацію ігрових клубів, які мають ліцензію від КРАІЛ:

Бренд Юридична особа Код ЄДРПОУ Адреса Видача ліцензії First Casino ТОВ «ФЬОРСТЕЛЕМЕНТ» 44137382 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, будинок 3, офіс 6 18.02.2021 № 56 внесено зміни рішенням від 08.08.2023 № 150 Vulkan Casino ТОВ «КОНКУЕРОР» 43406013 03134,м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2А, офіс 305 07.04.2021 № 141 внесено зміни рішенням від 19.01.2023 № 6 Champion Casino ТОВ «ЛІМОН» 43618640 01042, місто Київ, вул. Дорошенка

Дмитра, будинок 18, офіс 421 27.09.2021 № 603 внесено зміни

рішеннями від 18.01.2022 № 3,

від 08.08.2023 № 148 Slots City ТОВ «ГЕЙМДЕВ» 43397203 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 18, офіс 32 10.02.2021 № 47 Pin Up ТОВ «УКР ГЕЙМ

ТЕХНОЛОДЖІ» 44130446 01014, м. Київ, вул. Соловцова

Миколи, будинок 2, офіс 38/1 09.04.2021 № 147 внесено зміни рішенням від 29.11.2021 № 773 Slotor777 ТОВ «СТАРБЛУМ

ГЕЙМІНГ» 44934847 02152, місто Київ, пр. Тичини Павла, будинок 1В, офіс 429 25.08.2023 № 192 внесено зміни

рішенням від 24.10.2023 № 348 Slotoking ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» 43846231 03150, місто Київ, вул. Ділова,

будинок 6 12.04.2021 № 150 Super Gra ТОВ «НЕЙТІВ АППС» 43488489 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, оф. 108/4 13.12.2022 № 434 внесено зміни рішенням від 08.08.2023 № 149 GGBet ТОВ «ГГБЕТ» 44912194 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 17, офіс. 601 08.08.2023 № 129 Vbet ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» 43904440 04071, місто Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, приміщення групи, 12 31.05.2021 № 314 внесено зміни рішенням від 08.08.2023 № 145 Favbet ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА

КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» 43457382 04076, місто Київ, пр. Бандери Степана, будинок 8, корпус 39, 39а 05.04.2021 № 137 внесено зміни рішенням від 11.02.2022 № 78 CASINO UA ТОВ «КАЗИНО.ЮА» 45397781 04207, місто Київ, вул. Лук’яненка Левка, будинок 21, корпус 3 13.10.2023 № 307 777 UA ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» 43846231 03150, місто Київ, вул. Ділова,

будинок 6 31.08.2023 № 245 Cosmolot ТОВ «СПЕЙСИКС» 43635954 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря, будинок 8, офіс 5 02.02.2021 № 34

Основну детальну юридичну інформацію можна знайти в реєстрі КРАІЛ.

Як формується рейтинг казино

Рейтинг онлайн казино України на сайті uacasino.bet формується за рахунок суми певних параметрів. Що саме за параметри, по яким рахується рейтинг казино дивіться нижче:

Наявність ліцензії від КРАІЛ . Це головний параметр, який повинен мати будь-який оператор онлайн казино. При відсутності ліцензії – проект буде відображатися в рейтингу, але з рейтингом 1 із 5 зірочок.

. Це головний параметр, який повинен мати будь-який оператор онлайн казино. При відсутності ліцензії – проект буде відображатися в рейтингу, але з рейтингом 1 із 5 зірочок. Відгуки гравців . Відгуки про онлайн казино допомагають нашій команді збирати інформацію щодо взаємодії гравців з ігровим клубом.

. Відгуки про онлайн казино допомагають нашій команді збирати інформацію щодо взаємодії гравців з ігровим клубом. Асортимент провайдерів та ігор . Чим більше типів та кількості ігор і провайдерів зібрано в казино – тим вища позиція в рейтингу.

. Чим більше типів та кількості ігор і провайдерів зібрано в казино – тим вища позиція в рейтингу. Поповнення депозитів та вивід виграшу . Платежі в казино грають велику роль, сюди ми відносимо: різноманітність та кількість платіжних систем, швидкість поповнення та швидкість виведення виграшу, а також комісії та мінімальна сума транзакцій (поповнення/виведення).

. Платежі в казино грають велику роль, сюди ми відносимо: різноманітність та кількість платіжних систем, швидкість поповнення та швидкість виведення виграшу, а також комісії та мінімальна сума транзакцій (поповнення/виведення). Бонуси від казино . Бонусна програма є важливою складовою лояльності гравців щодо казино. Важливу роль відіграють наявність вітального бонуса, кешбеку, інших типів бонусів та невеликий вейджер на відігравання бонуса.

. Бонусна програма є важливою складовою лояльності гравців щодо казино. Важливу роль відіграють наявність вітального бонуса, кешбеку, інших типів бонусів та невеликий вейджер на відігравання бонуса. Служба підтримки. Як швидко гравець може звʼязатися зі службою підтримки, які канали для звʼязку вона використовує, чи працює цілодобово і таке інше.

Поради: як вибрати онлайн казино

Якщо коротко, то вибір онлайн казино в Україні – завдання, що вимагає уважного дослідження різних чинників та параметрів. Ми не будемо вигадувати щось нове і перерахуємо ключові моменти, на які обовʼязково треба звернути увагу кожному користувачу:

Ліцензія. В Україні офіційно працюють тільки ті проекти, які отримали дозвіл від КРАІЛ.

Репутація та відгуки. Вивчіть відгуки гравців і рейтинги як на нашому сайті uacasino.bet, щоб отримати уявлення про репутацію казино. Позитивні відгуки та мінімальна кількість скарг вказують на надійність ігрових майданчиків.

Безпека гравця. Перевірте, чи захищені особисті дані та фінансові транзакції за допомогою сучасних технологій шифрування.

Асортимент ігор. Найкращі онлайн казино пропонують широкий вибір ігор від відомих провайдерів. Понад 1000 ігор, включно зі слотами, покером, рулеткою, блекджеком, є хорошим показником.

Швидкі виплати. Важливо, щоб казино пропонувало швидкі та надійні методи виплати виграшів.

Перевірка юридичного статусу та домену. Переконайтеся, що казино зареєстроване і працює легально у своїй юрисдикції. Порушення юридичних вимог може призвести до проблем під час виведення коштів. Але якщо ви вибираєте клуб за допомогою проекту uacasino.bet – то цей пункт можна пропустити, адже ми відсіюємо проекти без зрозумілого юридичного статусу.

Достовірність слотів та інших ігор. Мається на увазі – чи використовує оператор справжнє ПО від реальних провайдерів.

Бонусні програми для гравців. Звертайте увагу не тільки на кількість бонусів, але і на їх якість – чи можливо їх відіграти, мінімальний депозит для отримання бонусу і таке інше.

Платіжні системи. Хоч і в легальних казино можлива виплата і поповнення тільки за допомогою банківських карток, але казино с ліцензіями Мальти або Кюрасао дозволяють виплати через електронні гаманці та криптовалюти.

Ми не можемо гарантувати, що дотримуючись цих правил ви обовʼязково виберете краще онлайн казино в Україні. Але ви можете бути впевнені в тому, що завдяки цим правилам, ви мінімізуєте вірогідність попасти на шахраїв та нечесні онлайн казино.

Як грати в онлайн казино на гроші

Грати в казино на гроші в Україні можна в будь-якому ліцензійному ігровому клубі зі списку, який є в нашому рейтингу. Для того, щоб грати в онлайн казино на реальні гроші достатньо зробити наступні кроки:

Перейдіть на сайт uacasino.bet, який доступний в будь-якому браузері і для всіх типів пристроїв (ПК, смартфони і планшети). Виберіть краще онлайн казино з нашого рейтингу. Наша команда старається подавати як можна більше інформації про ігровий майданчик, щоб користувачі могли самостійно зробити вибір. Це така інформація як: юридична інформація, платіжні данні, ігри і провайдери, бонуси, відгуки гравців. Перейдіть на сайт казино, натиснувши на кнопку “Реєстрація“. Зареєструйтесь на сайті казино. На всіх ліцензійних майданчиках це можна зробити, як за допомогою телефону/e-mail, а також через Дію. Пройдіть процес авторизації та підтвердження облікового запису. Для цього треба завантажити ваші особисті документи (ID – картка або паспорт) або скористатись цифровим підписом (ЕЦП) чи зробити підпис авторизувавшись через додаток ДІЯ. Після успішної перевірки даних користувача – гравець може грати на гроші в онлайн казино, яке він обрав. Щоб грати на реальні гроші в казино – треба поповнити депозит. Зробити це можна перейшовши в розділ “Баланс” -> “Поповнення рахунку“. Поповнення депозиту в легальних казино можливо через карти Visa/Mastercard, а також через Google Play / Apple Pay. Максимальна сума поповнення не повинна перевищувати 49 999 гривень. Після успішного депозиту гравець вибирати ігровий автомат або іншу гру, робити ставки та грати на гроші в онлайн режимі.

Якщо у вас виникли якісь труднощі щодо гри, то не соромтесь і одразу ж пишіть у службу підтримки ігрового майданчика. Це збереже ваш час і гроші.

Платіжні методи

У сучасній індустрії онлайн казино, платіжні методи відіграють критично важливу роль, забезпечуючи зручність, безпеку та довіру користувачів. Наприклад, швидкість виплат є одним із головних чинників, що впливають на рівень задоволеності гравців. Сучасні онлайн казино прагнуть пропонувати методи, що дають змогу миттєво поповнювати рахунок і швидко виводити виграші. Також важливим чинником є різноманітність платіжних опцій, включно з електронними гаманцями, кредитними та дебетовими картками, а також криптовалютами. Це спрощує процес депозитів і виведення коштів для гравців з України. Майте на увазі, що гравці в Україні можуть користуватись тільки банківськими картками та GooglePay/ApplePay. Легальні платіжні методи гарантують, що транзакції відповідають законодавчим вимогам нашої країни – що важливо для юридичного захисту як гравців, так і операторів онлайн казино. Давайте розглянемо найпопулярніші платіжні методи, які доступні як місцевим, так і оффшорним онлайн казино в Україні.

Платіжний метод Поповнення Виведення коштів Швидкість транзакції Тип казино Банківскі карти (Visa/Mastercard) 100 – 49 999 UAH, 0% комісія 100 – 29 990 UAH, 1,5% комісія миттєво З ліцензією КРАІЛ / Міжнародні казино Apple Pay 100 – 29 990 UAH, 0% комісія Відсутнє миттєво З ліцензією КРАІЛ / Міжнародні казино Google Pay 100 – 29 990 UAH, 0% комісія Відсутнє миттєво З ліцензією КРАІЛ / Міжнародні казино Skrill 20 – 4 999 EUR, комісія від 2 EUR 50 – 2 999 EUR, комісія від 2 EUR 1-60 хвилин Тільки міжнародні казино Термінали самообслуговування 100 – 4 990 UAH, від 2% комісія Відсутнє миттєво Тільки міжнародні казино Мобільний рахунок (Київстар, Vodafone, Lifecell) 100 – 4 990 UAH, від 1% комісія 100 – 2 990 UAH, від 1% комісія до 1 години Тільки міжнародні казино Bitcoin 1 – ∞ USD (зарахування в BTC), комісія в залежності від гаманця 15 – ∞ USD (зарахування в BTC), комісія в залежності від гаманця 1-30 хвилин Тільки міжнародні казино USDT (Tron) 10 – ∞ USD (зарахування в USDT), комісія в залежності від гаманця 15 – ∞ USD (зарахування в USDT), комісія в залежності від гаманця 1-10 хвилин Тільки міжнародні казино SEPA 20 – 10 000 EUR, комісія від 0.2 EUR 200 – 10 000 EUR, комісія від 0.2 EUR до 1 години Тільки міжнародні казино Neteller 25 – 10 000 EUR, комісія від 2,5% 15 – 10 000 EUR, комісія від від 2,5% миттєво Тільки міжнародні казино Binance 10 – 10 000 USD (зарахування вибраною криптовалютою), комісія від 1% 15 – 10 000 USD (зарахування вибраною криптовалютою), комісія від 1% миттєво Тільки міжнародні казино PayPal 20 – 5 000 USD, комісія від 1,5% 50 – 5 000 USD, комісія від 1,5% 1-5 хвилин Тільки міжнародні казино

Поповнення депозиту

Щоб поповнити депозит і розпочати грати на реальні гроші в онлайн казино в Україні достатньо виконати просту інструкцію, яка включає в себе наступний алгоритм дій:

Авторизуватись на сайті онлайн казино, якщо у вас немає особистого запису – то пройти реєстрацію і верифікацію вашого акаунту. Перейти в розділ “Баланс” (також, може мати назву: Гаманець, Платежі тощо). Вибрати пункт поповнення рахунку. Вибрати методом поповнення депозиту та ввести суму, на яку ви хочете поповнити баланс в особистому акаунті. Далі необхідно ввести номер карти, строк дії карти та CVV-код. Підтвердити операцію списання коштів за допомогою онлайн-банкінгу (Mono, Приват24 тощо) або через SMS.

Важливі зауваження щодо зарахування коштів на особистий рахунок в онлайн казино:

Поповнення рахунку проходить миттєво.

Мінімальна сума поповнення становить 100 гривень.

Максимальна сума поповнення становить до 49 990 гривень.

Поповнення депозиту в ліцензійних казино (ліцензія КРАІЛ) можливо лише за допомогою банківських карт Visa/Mastercard, а також за допомогою Google Play і Apple Pay (до яких привʼязані банківські карти).

Виведення виграшу

Виводити кошти с онлайн казино можуть тільки користувачі з підтвердженими особистими даними: з перевіреними документами, або авторизацією через додаток ДІЯ чи ЕЦП. Для того, щоб вивести виграш з онлайн казино необхідно виконати наступні кроки:

Виконати вхід до особового запису ігрового майданчика. Перейти в розділ “Баланс” (також, може мати назву: Гаманець, Платежі тощо). Обрати пункт “Виведення“. Вибрати картку, на яку буде здійснено виведення коштів. Частіше за все, виграш можливо вивести тільки на картку, з якої був зроблений депозит. Ввести суму та натиснути на кнопку “Підтверджую“. Кошти будут зараховані на вашу картку протягом доби.

Користувач ліцензійного казино в Україні може вивести від 100 до 29 990 гривень в рамках однієї транзакції. Комісія буде складати 1,5%. Зарахування коштів займає від декількох хвилин до однієї доби. Гравець повинен сплатити податок при на виграш при виведенні коштів на карту.

Податок на виграш для гравців казино

Згідно чинного законодавства України, кожен гравець має сплатити податок, який загалом складає 19,5% (18% – податок на доходи для фізичних осіб + 1,5% – Військовий збір). Виведення виграшу відбувається двома транзакціями: 1) Повернення депозиту (з якого був зароблений виграш), 2) Оподаткований виграш. Приклад: Гравець зробив депозит в казино на суму 200 гривень, виграв 1200 гривень і поставив цю суму на виведення в особистому кабінеті. Тоді його виграш буде виплачений двома транзакціями: Перша транзакція без оподаткування – 200 гривень (повернення депозиту) Друга транзакція з оподаткуванням – 792,92 гривні (1000 гривень – 18% податок на дохід фізосіб – 1,5% військовий збір – 1,5% комісія платіжної системи = 792,92 гривні)

Кращі ігрові автомати та інші ігри

Ігрові автомати або, як їх ще називають – слоти, є найпопулярнішою категорією ігор у всіх онлайн казино України. Вибрати кращі ігрові автомати на гроші доволі складно, адже у кожного користувача є слоти на свій смак. Але наша команда зробила зріз серед усіх доступних слотів і вибрала 10 найпопулярніших на Грудень 2023 року:

№ Ігровий Автомат Тематика слоту Особливості гри RTP (%) 1 Gates of Olympus Міфологія (Зевс) Каскадні виграші, Множники 96.5% 2 Sweet Bonanza Цукерки Виплати в усіх лініях, Множники, Купівля бонусів 96.48% 3 Sun of Egypt 3 Египет Джекпоти, Безкоштовні обертання 95% 4 Sugar Rush Цукерки Кластерні виплати, WILD символи, що розширюються 96.5% 5 Bull Fever Корида Безкоштовні обертання, Ре-тригер 96% 6 Royal Xmass Різдво Велика кількість ліній для виграшу, Символи, що розширюються 96% 7 Supreme Hot Фрукти Проста гра, Функція подвоєння 96% 8 Demi Gods V Міфологія (Разні боги) Інноваційні бонуси, Унікальні обертання 96.3% 9 The Dog House Собаки (Домашні улюбленці) Липкі дикі символи, Множники 96.51% 10 Seven’s on Fire Класичний слот (Цифри та Фрукти) Традиційний слот с класичними функціями 95-96%

RTP (Return to Player) слота – це відсоток грошей, який ігровий автомат у середньому повертає гравцям від загальної суми зроблених ставок. Наприклад, якщо RTP слота становить 95%, це означає, що на кожні 1000 гривень спінів слот у середньому повертатиме гравцям 950 гривень у виді виграшу. Решта 5% – це перевага казино. Але важливо розуміти, що RTP розраховується на великій кількості спінів і не гарантує однакове повернення для кожного конкретного гравця.

Ігровий автомат відіграє ключову роль у взаєминах гравця й онлайн казино. Це не тільки один із найпопулярніших різновидів розваг у казино, а й елемент, який вносить значну різноманітність і хвилювання в ігровий процес. За даними різних досліджень, слоти становлять близько 70% усіх ігор у більшості казино. За останні десятиліття технології ігрових автоматів значно еволюціонували, переходячи від простих механічних пристроїв до складних цифрових платформ із розширеними функціями.

Важливі аспекти за якими гравці вибирають ігрові автомати:

RTP (Return to Player). RTP слотів зазвичай варіюється від 92% до 98%. Вибір ігор з високим RTP може підвищити шанси на виграш у довгостроковій перспективі.

(Return to Player). RTP слотів зазвичай варіюється від 92% до 98%. Вибір ігор з високим RTP може підвищити шанси на виграш у довгостроковій перспективі. Волатильність . Слоти з високою волатильністю пропонують більші виграші, але рідше, тоді як низька волатильність забезпечує частіші, але менші виплати. Вибір залежить від стилю гри й уподобань гравців.

. Слоти з високою волатильністю пропонують більші виграші, але рідше, тоді як низька волатильність забезпечує частіші, але менші виплати. Вибір залежить від стилю гри й уподобань гравців. Бонуси. Бонусні раунди, безкоштовні обертання і спеціальні символи додають додаткових емоцій і можуть значно збільшити виграші. В цілому, на сьогодні слоти з покупкою бонусів являються одними з найпопулярніших.

Типи ігор

Всі найпопулярніші легальні казино України мають у своєму активі ігор не тільки лише самі слоти, а й інші категорії, які можуть бути цікавими іншим гравцям. Ми перерахуємо всі основні типи ігор, які є в наявності в більшості онлайн казино України:

Слоти. Класичні ігрові автомати з барабанами, символами та зрозумілими лініями виплат. Найпоширеніша категорія азартних ігор серед онлайн казино по всьому світу.

Настольні ігри. До таких можна включити рулетку, покер, блекджек тощо. Сюди відносяться всі ігри, в яких грають за столом.

Live казино. В цій категорію розташовані ігри в яких є реальний ведучий (або дилер), який веде гру. Це може бути рулетка, покер той же блекджек та інші ігри або ігрові шоу.

Джекпоти. Ігри, в яких є накопичувальний джекпот.

Швидкі ігри. Ігри, які граються в один раунд с можливістю швидкого виграшу. Сюди можна віднести Авіатор, Jet X, Plinko та інші.

Слоти с покупними бонусами. Окрема категорія ігрових автоматів в яких гравець може купувати бонусні спіни в певній кількості.

Хочемо попередити, що у кожного оператора казино свої окремі категорії ігор і вони можуть дещо відрізнятись один від одного.

Провайдери ігор

Провайдери (Розробники) ігрових автоматів у казино – це компанії, які розробляють і постачають ігрові автомати та інші азартні ігри для казино на реальні гроші. Це стосується як наземних, так і в нашому випадку, в онлайн казино. Провайдери відіграють важливу роль в ігровій індустрії, забезпечуючи різноманітність і якість ігрового контенту. Надійні провайдери використовують сертифіковані генератори випадкових чисел (RNG), забезпечуючи чесність і непередбачуваність результату кожної гри. Провайдери постійно конкурують, щоб запропонувати нововведення в іграх, включно з унікальними бонусними функціями, прогресивними джекпотами та передовими графічними рішеннями. Завдяки безлічі провайдерів, гравці мають доступ до широкого спектру ігор із різними темами, стилями та функціями. Давайте більш детально ознайомимось з кожним з них:

Провайдер Інформація Pragmatic Play

Pragmatic Play – це провідний провайдер ігрового контенту, відомий своїми інноваційними та мобільно-орієнтованими іграми. Компанія пропонує широкий асортимент ігор, включно з відеослотами, настільними іграми та іграми з живими дилерами, і відома своїми популярними слотами, такими як “Wolf Gold” і “Sweet Bonanza”. RTP в середньому становить близько 96%, їхні ігри пропонують як високу якість, так і задовільні шанси для гравців. Pragmatic Play активно розширює свою присутність на глобальному ринку, пропонуючи ігри на безлічі мов і валют. Pateplay Pateplay – відносно новий гравець на ринку ігрових автоматів, який прагне привнести свіжі ідеї та інноваційні рішення в індустрію. Вони фокусуються на створенні унікальних ігрових автоматів із цікавими темами та механіками. Хоча Pateplay ще не володіє широким портфоліо ігор, вони вже показують обіцянки у створенні якісного ігрового контенту, який може зацікавити різні категорії гравців, зокрема і в онлайн казино України. Endorphina Endorphina – це провайдер, що спеціалізується на створенні відеослотів з унікальними темами та високоякісною графікою. Їхні ігри, як-от “Satoshi’s Secret” і “Chunjie”, вирізняються інноваційним підходом до дизайну та бонусних функцій. Endorphina зарекомендувала себе як надійний провайдер, що пропонує ігри з високою волатильністю і цікавими сюжетами, особливо популярні в європейських і азіатських казино. Red Tiger Red Tiger – відомий провайдер у світі онлайн казино, що цінується гравцями ігрових клубів за інноваційний дизайн і унікальні функції бонусів у своїх іграх. Ігри, як-от “Gonzo’s Quest Megaways” і “Dragon’s Fire”, демонструють їхню здатність до створення захопливого й динамічного ігрового досвіду. Red Tiger приділяє особливу увагу деталям у графіці та звуковому супроводі, що робить їхні ігри особливо привабливими для гравців. Ruby Play Ruby Play – це провайдер, який зосереджений на створенні мобільних ігрових автоматів з яскравою і якісною графікою. Їхні ігри, як-от “Mayan Cache” і “Adventures of Li’l Red”, пропонують захопливі теми та інноваційні функції. Ruby Play поступово завойовує ринок завдяки своєму прагненню до технологічного новаторства й увазі до потреб мобільних гравців. Gamzix

Gamzix – це новий провайдер в індустрії азартних ігор, що швидко розвивається та пропонує сучасні слоти з інноваційними функціями. Ігри, такі як “Really Hot” і “Go Wild”, демонструють їхнє прагнення до створення динамічних і цікавих ігрових автоматів. З фокусом на сучасних технологіях і креативному дизайні, Gamzix поступово завойовує увагу гравців. Spinomenal Spinomenal – один із провайдерів в індустрії онлайн казино, який найдинамічніше розвивається. Вони відомі своїми легкими і швидко завантажуваними іграми, оптимізованими для мобільних пристроїв. Ігри, як-от “Demi Gods II” і “Book of Guardians”, вирізняються унікальними темами та інноваційними бонусними функціями. Spinomenal прагне надати гравцям якісний ігровий досвід, доступний на будь-якому пристрої. Habanero Habanero – це провайдер, що пропонує широкий вибір як слотів, так і настільних ігор. Їхні ігри, як-от “Koi Gate” і “Colossal Gems”, вирізняються якісною графікою і захопливим геймплеєм. Habanero особливо популярний в Азії та Європі завдяки своєму вмінню поєднувати культурні елементи з інноваційними ігровими функціями.

Як скачати казино на телефон

Багато гравців задають питання про можливість скачати казино на реальні гроші на свій смартфон. Так, в Україні можна завантажити казино на телефон. Багато легальних онлайн казино в Україні пропонують мобільні додатки, які дають змогу гравцям насолоджуватися азартними іграми прямо зі своїх смартфонів або планшетів. Ці додатки зазвичай доступні як для пристроїв на базі Android, так і для iOS. У мобільних додатках доступна більшість ігор, представлених у повній версії сайту, включно зі слотами, настільними іграми та іграми формату live-казино.

Як завантажити казино на смартфон на операційній системі Android:

Насамперед зайдіть на офіційний сайт казино, яке вас цікавить на вашому Android-пристрої. Зазвичай на сайті казино є розділ, присвячений мобільному додатку, де можна знайти посилання для завантаження файлу додатка (формату .apk). Знайти файл завантаження можна в особистому кабінеті гравця чи в меню, яке знаходиться в самому низу сайту. Можливо, вам знадобиться внести зміни до налаштувань безпеки телефону, щоб дозволити встановлення додатків із невідомих джерел. Дотримуйтесь вказівок для завантаження та встановлення програми на ваш пристрій. Після встановлення додатку необхідно авторизуватися в ньому, після чого ви зможете грати в онлайн казино на гроші зі свого смартфону.

Як завантажити казино на смартфон на операційній системі iOS (iPhone / iPad):

Відкрийте магазин додатків App Store на вашому пристрої Apple. Скористайтеся пошуком в App Store для знаходження потрібного казино. В деяких онлайн казино можна одразу знайти посилання на додаток в App Store. Перейдіть на сторінку додатку казино та натисніть кнопку “Завантажити” або “Встановити“, щоб почати процес завантаження та встановлення обраного застосунку. Виконайте вхід в особистий запис, зробіть депозит і починайте грати в казино на реальні гроші зі свого айфону або айпаду.

Переваги гри в ліцензійних інтернет казино

У світі, де азартні ігри не просто розвага, а й серйозна індустрія, вибір ліцензованого казино в Україні – це не просто перевага, це знак розумного гравця. Що робить ці заклади особливими? Давайте зануримося у світ, де чесність зустрічає безпеку, а якість гри поєднується з відповідальним підходом. Ліцензовані казино не просто ігрові майданчики, це заклади, де кожен спін, кожна карта – результат неухильного дотримання правил. Використання сертифікованих RNG (генераторів випадкових чисел) обіцяє, що кожен ваш крок у грі буде справедливим і непередбачуваним. Це гра, де удача має справжнє значення. Ліцензійні казино в Україні використовують останні досягнення в галузі кібербезпеки, оберігаючи вашу особисту та фінансову інформацію. Це місця, де ваш спокій стоїть на першому місці.

Співпраця з провідними розробниками ігор гарантує, що в ліцензованих казино на вас чекає не просто гра, а занурення у світ захопливих сюжетів, чудової графіки та інноваційних ігрових рішень. Тут кожен слот, кожна рулетка – це шедевр ігрової індустрії. А навіть якщо ви заграєтеся – то легальні казино на гроші завжди виступають за відповідальну гру. Вони пропонують різні інструменти для самоконтролю та підтримки, даючи змогу гравцям не тільки насолоджуватися грою, а й контролювати її.

Автор: Олег Андрєєв | Дата публікації: 20.11.2023